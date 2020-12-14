«Белтелеком» повысит тарифы для физлиц

14.12.2020

С 21 декабря 2020 года повышается стоимость услуг электросвязи, тарифы на которые регулируются государством, говорится в сообщении на сайте "Белтелекома".



Тарифы для физических лиц на местную связь повысятся на 4,5% (Br0,15 – абонементная плата; Br0,0003 – повременная), междугородную связь – на 18% (Br0,0029). Тарифы для юридических лиц останутся без изменений.



Тарифы на услуги доступа в интернет увеличатся на 1,46% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.



Тарифы на другие услуги электросвязи повышаются в среднем на 5% в рамках прогнозируемого индекса роста потребительских цен на 2021 год.



