09.12.2020

С другой стороны, в независимом профсоюзе «Гродно Азот» участников стало больше. Как рассказал председатель первички Белорусского независимого профсоюза на «Гродно Азот» Андрей Ханевич, еще в начале августа в профсоюзе состояло порядка 20 человек, на данный момент их насчитывается более 400.





Число рабочих ОАО «Гродно Азот», состоящих в «Белхимпрофсоюзе», который относится к Федерации профсоюзов Беларуси, за последние месяцы сократилось. Если сравнивать с началом этого года, то по состоянию на 1 ноября профсоюз покинули 940 сотрудников."В настоящее время не совсем радужная ситуация складывается с динамикой членства в «Белхимпрофсоюзе». Если говорить языком цифр, то по состоянию на начало года членами профсоюзного комитета ОАО «Гродно Азот» являлись 7261 человек, на 1 ноября 2020-го в первичную организацию входят 6321 работник", — рассказал председатель профкома «Белхимпрофсоюза» на «Гродно Азот» Андрей Рожинский в интервью газете «Гродненский Химик».Что именно могло привести к оттоку рабочих из профсоюза, Рожинский не уточнил. По его словам, эта ощутимая потеря профсоюзного членства заметно ослабила переговорные позиции организации с нанимателем в части внесения дополнений в коллективный договор и наполнение его дополнительными социальными гарантиями.