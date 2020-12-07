Золотовалютные резервы Беларуси снизились с начала года на 21,5%

07.12.2020

Международные резервные активы Бларуси на 1 декабря 2020 года, по предварительным данным, составили 7 376,3 млн. долларов США (в эквиваленте). За ноябрь ЗВР снизились на 109,2 млн. долларов США (на 1,5 процента), а с начала года на 21,5%.



В ноябре 2020 года Правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 388 млн. долларов США.



Поддержанию уровня золотовалютных резервов в ноябре способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также поступление иностранной валюты в бюджет.



Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд. долларов США.