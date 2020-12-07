Золотовалютные резервы Беларуси снизились с начала года на 21,5%
07.12.2020
Международные резервные активы Бларуси на 1 декабря 2020 года, по предварительным данным, составили 7 376,3 млн. долларов США (в эквиваленте). За ноябрь ЗВР снизились на 109,2 млн. долларов США (на 1,5 процента), а с начала года на 21,5%.
В ноябре 2020 года Правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 388 млн. долларов США.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в ноябре способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также поступление иностранной валюты в бюджет.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд. долларов США.
В ноябре 2020 года Правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 388 млн. долларов США.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в ноябре способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также поступление иностранной валюты в бюджет.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд. долларов США.
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