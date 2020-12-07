07.12.2020





Подмена товара

Покупается товар.

Спустя определённое время оформляется возврат.

Вместо приобретенного ранее товара мошенники возвращают старую, более дешёвую или повреждённую вещь.







Возврат использованных вещей





Фиктивная кража карты (дружественный фрод)





Дружественный фрод (от английского слова мошенничество — «мошенничество») — намеренный обман со стороны держателя карты, при котором интернет-магазин терпит двойные убытки. Его схема, следующая:

Покупатель оформляет заказ, оплачивает его своей картой. После отправки товара он отправляет в магазин запрос на возврат средств. В качестве аргумента заявляет, что карта была утеряна / украдена, покупка совершалась не им.

Обычно финансовые организации встают на сторону держателей карт, в результате чего продавец лишается и денег, и самого товара.







Оплата краденными банковскими картами

Покупатель отдаёт наличные за товар, при пересчёте курьер обнаруживает недостаток средств.

Мошенник извиняется, забирает купюры обратно, вкладывает недостающую сумму, возвращает средства курьеру.

Но при этом из пачки незаметно вытаскивается часть купюр. В результате появляется значительная недостача.



При обнаружении недостачи курьером мошенник быстро уходит — часто пути отхода продумываются им заранее. А если деньги курьером сразу не пересчитываются, то найти злоумышленника потом становится просто невозможно.





Согласно исследованию компании Ravelin, из-за COVID-19 и связанного с ним перехода к электронной коммерции, половина онлайн-продавцов в мире столкнулась со злоупотреблениями со стороны покупателей.Потребители ложно заявляют, что не получали заказанный в интернете товар, чтобы вернуть средства. Таких случаев стало больше у 51% продавцов во всем мире.Почти половина продавцов (49%) зафиксировали рост случаев, когда потребители использовали промокод для получения скидок, которые не были предназначены для них. Ситуацию усугубляет огромное количество регистрационных и реферальных бонусов и легко угадываемых кодов, используемых для привлечения клиентов.Больше всего от злоупотреблений пострадала туристическая и гостиничная сферы.Данный способ применяется в основном при покупках в онлайн-магазинах с дорогостоящими товарами. Его схема проста:Поскольку качественную подделку дорогостоящих вещей сейчас купить не проблема, нередко даже курьеры не в состоянии выявить обман. А что касается возврата сломанной электроники под видом ранее купленной, то этот способ весьма популярен во всех областях торговли.От этой схемы обычно страдают оффлайн и интернет-магазины модной одежды, предлагающие дорогостоящие наряды, украшения или аксессуары. Часто клиенты заказывают дорогое платье на корпоратив, празднование Нового года, свадьбу или выпускной, а после торжества сдают его обратно в магазин. Основные аргументы: не подошло по размеру, не смотрится, плохо сидит.По статистике, в США 3/4 продавцов вынуждены нести убытки от мошеннических схем вардроберов. Ведь они прекрасно владеют приёмами восстановления первоначального вида ношеной вещи, и вскрыть их обман часто очень сложно.Такая схема обычно применяется в отношении компаний, предлагающих различные подписки.Ежегодно порядка 3 миллиардов рублей крадётся с банковских карт соотечественников. И часто эти средства используются для совершения онлайн-покупок.Мошенничество при оплате наличнымиТакая схема работает, если покупателем была выбрана оплата наличными при доставке товара курьером. Для встреч мошенник обычно выбирает место на улице, в подъезде, торговом центре (то есть места, откуда можно быстро уйти). Схема, следующая: