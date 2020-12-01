01.12.2020

Совмину поручено принять меры по реализации этого указа в трехмесячный срок.





Подписан указ № 447 «О вводе в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции». Документ опубликован 1 декабря на Национальном правовом интернет-портале.Указ предписывает осуществить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в 2021 году (без указания конкретного месяца, квартала или полугодия), а двухблочной атомной станции в целом — в первой половине 2022 года.Ввод энергоблоков, как сказано в документе, проводится по соответствующим программам, утвержденным оператором АЭС — РУП «Белорусская атомная электростанция».Датами ввода в эксплуатацию первого блока БелАЭС и атомной станции в целом будут считаться даты подписания приемочной комиссией актов приемки пусковых комплексов первого и второго энергоблоков.Порядок приемки пусковых комплексов энергоблоков АЭС в эксплуатацию, а также перечень госорганов и организаций, которые должны будут выдать на это свои заключения надлежит определить Совету министров. Правительство должно будет назначить приемочные комиссии не менее чем за 40 дней до запланированной даты ввода в эксплуатацию каждого энергоблока.Обеспечить организацию процедуры ввода блоков станции в эксплуатации поручено Министерству энергетики совместно с заинтересованными органами госуправления.