30.11.2020

Власти обновили данные о средних зарплатах в Беларуси. В целом тенденции нерадостные для большинства трудящегося населения.





Каждый месяц чиновники публикуют статистику по средней начисленной зарплате. Начисленная зарплата — это зарплата до вычета подоходного налога (13%), сбора в ФСЗН (1%) и профсоюзных взносов.





Понятно, что получка на руки практически у любого наемного работника существенно ниже начисленной зарплаты в расчетнике. Средняя зарплата — это зарплата, которая получается делением начисленного фонда зарплаты на списочную численность работников. Так как разные работники имеют различные зарплаты, то возникает некоторый перекос в пользу больших заработков. От многих недостатков расчета средней зарплаты избавлена медианная зарплата. Дважды в год власти собирают статистику с крупных и средних предприятий по каждому работнику. Из этих данных видно, на каком уровне находится зарплата, по которой ровно пополам отранжированы все работники. Однако это трудоемкое дело, поэтому ежемесячно считают среднюю зарплату, а не медианную.





Еще одно потенциальное искажение — статистика малых и микропредприятий. Такие организации отчитываются о зарплате только раз в году. Как правило, зарплата на них ниже, чем в средних и крупных компаниях. Так что оперативные данные по зарплате завышены и по этой причине.





Впрочем, расчет средней начисленной зарплаты важен не столько абсолютными значениями, сколько трендом. Достаточно того, чтобы существенно не менялась методика, что дает сопоставимость данных во времени. Поскольку белорусский рубль крайне неустойчивая валюта и подвержен девальвации, есть смысл пересчитывать зарплату в более стабильные доллары.





В октябре 2020 года средняя начисленная зарплата составила 497 USD. Это несколько больше, чем в сентябре 2020-го (484 USD). На то есть 2 причины: сезонность — октябрьская зарплата почти всегда выше сентябрьской, а также курс доллара — в сентябре средний курс составил 2,6125 BYN за 1 USD, а в октябре — 2,5835 BYN.





Сравнение с октябрем 2019 года явно в пользу прошлогоднего показателя. Год назад средняя зарплата составляла 546 USD. Даже без учета инфляции доллара это выше, чем сейчас.





Каков же реальный уровень зарплаты образца октября-2020? Если учитывать изменение покупательской способности доллара через инфляцию, то зарплата ниже, чем была в 2010 году. На 443 USD в октябре 2010-го можно было купить больше товаров и услуг, чем сегодня на 497 USD.