Установлена расчетная норма рабочего времени на 2021 год

30.11.2020

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 20 ноября 2020 г. № 103 установлена расчетная норма рабочего времени на 2021 год.



При полной норме его продолжительности составит:

- для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2050 часов;

- для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 2031 часов.



В 2021 году количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе меньше, чем при пятидневной. Основная причина данной разницы заключается в том, что в 2021 году, четыре нерабочих праздничных дня (2 января, 1 мая, 3 июля и 25 декабря) придутся на субботу.



Такая же ситуация складывалась, например, в 2009, 2010, 2015 и 2020 годах.



Данная расчетная норма рабочего времени установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 ч в неделю и только для указанных режимов работы.



В организациях с иными режимами работы, наниматель самостоятельно рассчитывает расчетную норму рабочего времени календарного года с соблюдением норм статей 112–117 ТК и своим локальным правовым актом устанавливает на соответствующий календарный год ее величину, которая будет являться для работников организации полной нормой продолжительности рабочего времени.

