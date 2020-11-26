26.11.2020

Последствия налогового маневра стали одной из основных причин очередного нефтяного кризиса в двусторонних отношениях Беларуси и РФ в начале этого года, что привело к практически полному отсутствию поставок нефти в течение первого квартала.





По данным концерна "Белнефтехим", стоимость нефти для белорусских НПЗ в 2021 году составит 88-90% от мировой цены вместо 85% в настоящее время."Белорусские НПЗ покупают нефть по цене, которая составляет 85% от мировой. В 2021 году она составит 88-90% от мировой цены", - сообщает госагентство БелТА со ссылкой на зампреда "Белнефтехима" Светлану Гурину в четверг.Как сообщалось, налоговый маневр, принятый в России в 2018 году, привел к удорожанию нефти для Беларуси и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга.С 2019 года Беларусь начала импортировать нефть из РФ на новых условиях, с учетом удорожания из-за налогового маневра. В результате маневра цена беспошлинных поставок нефти в Беларусь ежегодно возрастает пропорционально уменьшению российской экспортной пошлины на нефть. Кроме того, Беларусь унифицирует экспортные пошлины на нефтепродукты с РФ, в связи с этим объем доходов белорусского бюджета также будет снижаться из-за уменьшения размера пошлин.Белорусские власти инициировали переговоры с руководством РФ о возможной компенсации издержек, однако правительство России заявило о нецелесообразности предоставления Беларуси компенсаций в связи с изменением внутренней налоговой политики.Республика оценивала дополнительные издержки от реализации налогового маневра в 2019-2024 годах в примерно $10 млрд.