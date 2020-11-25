Украина вводит спецпошлины на стальные прутки из Беларуси в ответ на «дискриминацию»

25.11.2020

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских производителей стальных прутков и применила адекватные меры, решив ввести специальную пошлину на импорт этой продукции из Беларуси в размере 16,08% от таможенной стоимости.



"Специальная пошлина применяется (...) до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины", - отмечается в сообщении Комиссии в среду в газете правительства Украины "Урядовый курьер".



Согласно ему, решение МКМТ о введении пошлины вступает в силу через 7 дней с момента этой публикации.