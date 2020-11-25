25.11.2020

Больше всего белорусы интересуются сниженными ценами на электронику, гаджеты и бытовую технику. Весомыми они считают скидки минимум от 30%.





Почти 75% беларусов не верят в большие скидки беларусских интернет-магазинов во время Black Friday. Аналитический центр компании «Битрикс24» в Беларуси с 16 по 22 ноября 2020 года опросил представителей 107 компаний-пользователей сервиса с целью узнать, как белорусы будут покупать товары во время «Чёрной пятницы 2020»?В результате выяснилось, что почти 75% белорусов не верят в большие скидки Black Friday. Более половины респондентов ответили, что не будут покупать товары или услуги во время «Чёрной пятницы 2020». Оставшиеся пользователи не планируют тратить слишком много денег: 43,9% опрошенных собираются купить товаров на сумму до 50 BYN.