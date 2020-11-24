24.11.2020





Поправки расширяют перечень обстоятельств, смягчающих ответственность за нарушения правил конкуренции, а также обозначают условия, при которых такие обстоятельства, как «добровольное прекращение нарушения общих правил конкуренции…» и «добровольное возмещение причиненного ущерба…» могут быть учтены как смягчающие при расчете штрафа.





Совет Евразийской экономической комиссии согласовал изменения в методику расчета и порядок наложения штрафов за нарушения правил конкуренции. Например, уточнены понятия «выручка» и «совокупная сумма выручки». Сейчас размер штрафа за нарушение правил конкуренции выражается в российских рублях, а данные для расчета штрафа хозяйствующие субъекты представляют в национальных валютах государств- членов ЕАЭС. Закрепляется и перерасчет штрафа (рассчитанного при подготовке к заседанию Коллегии Комиссии) на дату принятия решения Коллегией Комиссии в случае изменения курса.Помимо этого, изменениями предусмотрена возможность добровольной уплаты штрафа правонарушителем до возбуждения исполнительного производства, установлен срок для его добровольной уплаты.Принятые поправки направлены на совершенствование законодательства ЕАЭС в сфере конкуренции, а также для уточнения некоторых понятий и механизмов, предусмотренных Методикой.