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ЕЭК изменил методику расчета и наложения штрафов за нарушение правил конкуренции

24.11.2020
Совет Евразийской экономической комиссии согласовал изменения в методику расчета и порядок наложения штрафов за нарушения правил конкуренции. Например, уточнены понятия «выручка» и «совокупная сумма выручки». Сейчас размер штрафа за нарушение правил конкуренции выражается в российских рублях, а данные для расчета штрафа хозяйствующие субъекты представляют в национальных валютах государств- членов ЕАЭС. Закрепляется и  перерасчет штрафа (рассчитанного при подготовке к заседанию Коллегии Комиссии) на дату принятия решения Коллегией Комиссии в случае изменения курса.

Помимо этого, изменениями предусмотрена возможность добровольной уплаты штрафа правонарушителем до возбуждения исполнительного производства, установлен срок для его добровольной уплаты.

Поправки расширяют перечень обстоятельств, смягчающих  ответственность за нарушения правил конкуренции, а также обозначают условия, при которых такие обстоятельства, как «добровольное прекращение нарушения общих правил конкуренции…» и «добровольное возмещение причиненного ущерба…» могут быть учтены как смягчающие при расчете штрафа.

Принятые поправки направлены на совершенствование законодательства ЕАЭС в сфере конкуренции, а также для уточнения некоторых понятий и механизмов, предусмотренных Методикой.


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