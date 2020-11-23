23.11.2020





В последнем пятилетии официальный прогноз по поступлению прямых иностранных инвестиций исполнился только один раз — в 2018-м. В 2019 году власти хотели привлечь 1,6 млрд USD, а по факту даже вместе с недвижимостью и налогами вышло 1,327 млрд USD.





Высоки шансы на провал и в 2020-м. За 9 месяцев в страну пришло 1,292 млрд USD, но чистый приток инвестиций наблюдался лишь в 1 квартале. Во 2 и 3 квартале деньги инвесторов уходили из Беларуси. Кроме того, чтобы выйти на прогноз в 1,7 млрд USD, за 4 квартал нужно привлечь более 400 млн USD.





Даже в более стабильные времена, чем сейчас, в октябре—декабре инвестиции поступали слабо. В текущих условиях политического и экономического кризиса найти где-то 400 млн USD можно, продав крупный госактив. Но на прошлой неделе Лукашенко опять заявил, что не допустит «обвальной приватизации». Значит и этот ручеек денег прикрыт для Беларуси.





Уже два квартала подряд происходит чистый отток прямых инвестиций из Беларуси в страны Евросоюза. В апреле—июне наша страна потеряла 128,4 млн USD, в июле—сентябре — еще 99,4 млн USD.





Во 2 квартале исход денег в ЕС происходил на фоне мирового экономического кризиса и бегства капиталов из развивающихся стран в развитые. К тому же, на 2 квартал традиционно приходится перечисление годовых дивидендов зарубежным акционерам белорусских предприятий.





Вывод прямых инвестиций в 3 квартале скорее связан с внутренними причинами — выборами и состоявшимися после них событиями. В обоих кварталах главный отток денег произошел через Кипр — 83,6 и 69 млн USD соответственно. Видимо, бизнесы сейчас больше обычного опасаются держать ресурсы в РБ. На неделе 16—22 ноября стало известно, что готовится третий пакет санкций Евросоюза в отношении Беларуси. На этот раз санкции могут затронуть не только официальных лиц, но и предприятия. Поэтому с высокой вероятностью можно ставить крест и на инвестициях по итогам 4 квартала.





Чиновники подбили нерадостные итоги: деньги из Европы покидают территорию Беларуси второй квартал подряд. Каждый год правительство планирует поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Вот и на 2020 год прогнозное значение составляет 1,7 млрд USD. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе — это показатель, который позволяет увидеть потоки денег инвесторов без учета долговых инструментов типа кредитов и займов, дебиторки и кредиторки, лизинга и т. п. Также чистые инвестиции видны как баланс между валовым поступлением в страну и выводом ресурсов из нее.