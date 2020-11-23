23.11.2020

Второй пакет санкций был принят 6 ноября. Евросоюз ввел санкции в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников. В обновленный список вошли помощник президента Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, руководитель КГБ Иван Тертель, начальник Следственного комитета Иван Носкевич, глава ОАЦ Андрей Павлюченко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и другие.





Семь государств, не являющихся членами Европейского союза, присоеденились к санкциям ЕС против белорусских властей.Европейские санкции поддержали страны-кандидаты на вступление в ЕС Республика Северная Македония, Черногория и Албания, входящие в Европейскую экономическую зону Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина.Напомним, 2 октября ЕС принял первый пакет санкций против Беларуси. ЕС опубликовал список из 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные санкции, включающие запрет на въезд в Евросоюз и заморозку имеющихся в пределах юрисдикции активов.