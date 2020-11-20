20.11.2020

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства А.Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.





Новый пакет санкций ЕС против Беларуси окажет негативное влияние на экономическое развитие страны, заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Санкционирование компаний затронет нормальное экономическое развитие", - сказал он на пресс-конференции.Он отметил, что страны-члены ЕС вносят свои предложения о внесении тех или иных компаний в санкционный список, но при этом они должны "предоставить доказательства, чтобы обосновать свои предложения".Боррель отметил, что в санкционном списке по Беларуси и так уже около 50 человек, и в какой-то момент станет сложным находить именно физлиц, против которых можно обоснованно ввести ограничительные меры.Ранее Боррель указал, что следующий раунд санкций ЕС против Беларуси не ограничится физическими лицами, а будет включать организации и частный бизнес. Он напомнил, что в рамках первых двух рандов санкций, под ограничительные меры ЕС попали около 50 человек.О том, что министры иностранных дел стран ЕС в ходе неформальной видеоконференции обсудят в четверг ситуацию в Беларуси и перспективу дальнейшего расширения санкционного режима в отношении Минска, ранее журналистам сообщил на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник.По его словам, "Лукашенко не идет на конструктивный диалог с обществом", и ситуация в Беларуси за последнее время только ухудшилась. Он отметил продолжение в стране демонстраций и репрессий властей против мирного протестного движения, гибель гражданина от рук силовиков.