В 2021 году Беларусь продемонстрирует свои достижения в Зимбабве, Сингапуре, России

17.11.2020

Правительство утвердило план национальных выставок Беларуси в иностранных государствах на 2021 год.



Весной 2021 года национальные экспозиции будут продемонстрированы на международной туристической выставке «ITB Berlin» (г. Берлин, Германия), международной выставке продуктов питания и напитков «FHA – Food & Beverage» (г. Сингапур, Сингапур) и международной выставке «Zimbabwe International Trade Fair» (г. Булавайо, Зимбабве).



В июле 2021 года белорусские экспозиции будут представлены на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в г. Екатеринбург (Россия).



Также национальные выставки планируются на таких форумах, как международная строительная выставка «UK Construction Week» в г. Бирмингем (Великобритания), четвертая Китайская международная выставка импорта в г. Шанхай (Китай) и на других значимых мероприятиях.

