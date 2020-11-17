Создана крупнейшая в мире зона свободной торговли. Тихоокеанская
17.11.2020
Китай и 14 азиатско-тихоокеанских стран заключил крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле, охватываюшее 2,2 миллиарда человек. Документ подписали 15 ноября во время виртуального саммита стран Юго-Восточной Азии (Asean) в столице Вьетнама, передает DW.
Соглашение «Региональное, всестороннее экономическое партнерство» (RCEP) заключили Китай, Вьетнам, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия. Она охватывает 2,2 млрд человек и около трети мирового экономического производства.
Благодаря этому документу страны договорились о снижении тарифов и установлении общих для всех участников соглашения правил торговли. Договоренности касаются торговли, услуг, инвестиций, электронной коммерции, телекоммуникации и авторских прав.
По мнению экспертов, соглашение будет способствовать экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и противодействовать протекционистским тенденциям, пишет dpa. Кроме того, этот пакт является большим успехом для Пекина на фоне продолжающейся торговой войны с США.
До кризиса, вызванного пандемией коронавируса, страны RCEP составляли 29% от мирового объема торговли — чуть меньше, чем ЕС, который составлял 33%. Теперь эксперты ожидают, что доля сообщества RCEP увеличится.
«RCEP перекраивает экономическую и стратегическую карту Индо-Тихоокеанского региона», — сказал Джеффри Уилсон из Австралийского института стратегической политики и предположил, что соглашение «даст толчок» усилиям по восстановлению экономики после пандемии.
Соглашение «Региональное, всестороннее экономическое партнерство» (RCEP) заключили Китай, Вьетнам, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия. Она охватывает 2,2 млрд человек и около трети мирового экономического производства.
Благодаря этому документу страны договорились о снижении тарифов и установлении общих для всех участников соглашения правил торговли. Договоренности касаются торговли, услуг, инвестиций, электронной коммерции, телекоммуникации и авторских прав.
По мнению экспертов, соглашение будет способствовать экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и противодействовать протекционистским тенденциям, пишет dpa. Кроме того, этот пакт является большим успехом для Пекина на фоне продолжающейся торговой войны с США.
До кризиса, вызванного пандемией коронавируса, страны RCEP составляли 29% от мирового объема торговли — чуть меньше, чем ЕС, который составлял 33%. Теперь эксперты ожидают, что доля сообщества RCEP увеличится.
«RCEP перекраивает экономическую и стратегическую карту Индо-Тихоокеанского региона», — сказал Джеффри Уилсон из Австралийского института стратегической политики и предположил, что соглашение «даст толчок» усилиям по восстановлению экономики после пандемии.
Соглашению предшествовал 31 раунд переговоров и 18 встреч министров.
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