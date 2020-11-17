17.11.2020

Соглашению предшествовал 31 раунд переговоров и 18 встреч министров.





Китай и 14 азиатско-тихоокеанских стран заключил крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле, охватываюшее 2,2 миллиарда человек. Документ подписали 15 ноября во время виртуального саммита стран Юго-Восточной Азии (Asean) в столице Вьетнама, передает DW.Соглашение «Региональное, всестороннее экономическое партнерство» (RCEP) заключили Китай, Вьетнам, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бруней, Лаос, Камбоджа, Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия. Она охватывает 2,2 млрд человек и около трети мирового экономического производства.Благодаря этому документу страны договорились о снижении тарифов и установлении общих для всех участников соглашения правил торговли. Договоренности касаются торговли, услуг, инвестиций, электронной коммерции, телекоммуникации и авторских прав.По мнению экспертов, соглашение будет способствовать экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и противодействовать протекционистским тенденциям, пишет dpa. Кроме того, этот пакт является большим успехом для Пекина на фоне продолжающейся торговой войны с США.До кризиса, вызванного пандемией коронавируса, страны RCEP составляли 29% от мирового объема торговли — чуть меньше, чем ЕС, который составлял 33%. Теперь эксперты ожидают, что доля сообщества RCEP увеличится.«RCEP перекраивает экономическую и стратегическую карту Индо-Тихоокеанского региона», — сказал Джеффри Уилсон из Австралийского института стратегической политики и предположил, что соглашение «даст толчок» усилиям по восстановлению экономики после пандемии.