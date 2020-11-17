17.11.2020

Рынок РФ играет важную роль в структуре сбыта БМЗ. По оперативным данным работы за январь-октябрь 2020 года, сюда было реализовано более 245 тысяч тонн металлопродукции, что составляет около 15% от общего объема экспорта завода.





В текущем году предприятие отгружало в РФ 11 видов выпускаемой металлопродукции. Ключевые позиции занимают арматура, трубы, бронзированная проволока и металлокорд. Отгрузки арматуры, к слову, в натуральном выражении возросли более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, сообщила пресс-служба белорусского предприятия.

В рамках 26-й Международная выставка "Металл-Экспо'2020", проходившей в Москве с 10 по 13 ноября, Белорусский металлургический завод достиг договоренностей с потребителями на поставку металлопродукции в первом квартале 2021 года. Речь идет о реализации различных видов проката, труб и продукции сталепроволочных цехов.