Fitch подтвердило рейтинг Беларуси на уровне «В», прогноз ухудшен до «негативного»
16.11.2020
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Беларуси на уровне "В", ухудшив прогноз по рейтингу со "стабильного" до "негативного" на фоне продолжающегося в стране политического кризиса.
"Политический кризис после выборов повысил уязвимость. Она также связана с относительно небольшими международными валютными резервами и слабым банковским сектором", - говорится в пресс-релизе Fitch Ratings.
Эксперты агентства считают, что "усиление политических волнений может привести к дополнительному давлению на международные резервы и отток депозитов, увеличивая риски для макроэкономической и финансовой стабильности".
"Политический кризис после выборов повысил уязвимость. Она также связана с относительно небольшими международными валютными резервами и слабым банковским сектором", - говорится в пресс-релизе Fitch Ratings.
Эксперты агентства считают, что "усиление политических волнений может привести к дополнительному давлению на международные резервы и отток депозитов, увеличивая риски для макроэкономической и финансовой стабильности".
На фоне ослабления белорусского рубля на 18% с начала года в Fitch Ratings ожидают снижения золотовалютных резервов Беларуси к концу текущего года до $7,6 млрд. "Мы прогнозируем сокращение резервов до $6,8 млрд в 2021 году и $6,2 млрд в 2022 году", - отмечает агентство.
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