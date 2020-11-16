16.11.2020

Суммарные долги крупных и средних компаний уже превышают размер экономики. Темпы роста долгов тоже впечатляют: чем дальше, тем хуже становится ситуация.





На 1 октября суммарные обязательства предприятий-флагманов достигли 156 млрд BYN. Объем ВВП Беларуси за 2020 год по сентябрьским оценкам властей составит 145,9 млрд BYN. Таким образом, уже сейчас долги главных предприятий страны выше ожидаемого ВВП.





Более того, по тем же оценкам чиновников ВВП за 2021 год может составить 157,3 млрд BYN. Учитывая девальвацию белорусского рубля, уже скоро долги предприятий возьмут и эту отметку.





С начала года долг крупных и средних компаний вырос на 17,5%. Это больше, чем за любой полный год текущего пятилетия. В 2016 году суммарные долги увеличились на 7,4%, в 2017-м — на 12,9%, в 2018-м — на 10,7%, в 2019-м — на 7,4%.





Суммарные долги предприятий состоят из обязательств по кредитам и займам и кредиторки. На 1 октября долги по кредитам и займам достигли 95,6 млрд BYN, кредиторская задолженность — 60,4 млрд BYN. С начала года обязательства по кредитам и займам выросли на 22,1%, по кредиторке — на 10,7%.







У предприятий Минска размер долгов составил 44,2 млрд BYN (+20,3% с начала года), у компаний Брестской области — 9,7 млрд BYN (+13,7%), Витебской — 13,2 млрд BYN (+8,7%), Гомельской — 25,3 млрд BYN (+16,6%), Гродненской — 25,2 млрд BYN (+20,6%), Минской — 25,2 млрд BYN (+22%), Могилевской — 13,3 млрд BYN (+8,8%).





Последнее место по долгам занимает Брестская область. С высокой вероятностью это связано с тем, что данный регион меньше всего затронула так называемая комплексная модернизация.





Среди видов деятельности больше всего обязательств накопила промышленность — 75,5 млрд BYN. Долги промышленных предприятий выросли на 16% с начала года.





Внутри промышленности крупнейшие долги имели пищепром (11,9 млрд BYN), деревообработка и целлюлозники (10,4 млрд BYN), машиностроители (7,9 млрд BYN), производители неметаллических минеральных продуктов (7,5 млрд BYN).





В сельском хозяйстве суммарная задолженность составила 15,1 млрд BYN, в строительстве — 20,1 млрд BYN, в оптовой торговле — 7,7 млрд BYN, в розничной торговле — 9 млрд BYN, на транспорте — 7,9 млрд BYN.





Просрочка по суммарным долгам к 1 октября превысила 10,1 млрд BYN. Наибольший объем просроченных долгов накопили предприятия Минской (2,3 млрд BYN) и Гомельской (2,2 млрд BYN) областей. В разрезе отраслей экономики основную часть токсичных долгов взяли на себя промышленность (4,7 млрд BYN) и сельское хозяйство (2,8 млрд BYN).