11.11.2020

После непланового останова, который произошёл в понедельник, 9 ноября, цеха аммиак-4 и карбамид-4 в настоящий момент работают в штатном режиме. Производится дозагрузка мощностей, сообщила пресс-служба предприятия.





Цех аммиак-4 остановился утром 9 ноября из-за внеплановой остановки компрессора. В течение дня запустить цех успешно не удалось, в итоге был остановлен и связанный с ним цех карбамид-4.

Цеха аммиак-4 и карбамид-4 возвращаются в штатный режим работы.