10.11.2020

Предполагается, что в реализации проекта будут задействованы кредитные ресурсы для строительства полигона и средства ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" для организации производственного процесса.





В Новополоцке к 2025 году планируют реализовать проект, предусматривающий строительство нового завода по углубленной переработке вторичных материальных ресурсов (ВМР), сообщил директор УП "Биомехзавод бытовых вторресурсов" Сергей Велюго.По плану в Новополоцке будет построен межрегиональный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Уже идет подготовка предпроектной документации. Проект предусматривает строительство нового завода с полигоном. Здесь будут заниматься углубленной переработкой отходов - изношенных шин, загрязненных мягких и твердых отходов полимеров, бетонных и железобетонных строительных отходов - и извлечением ВМР, наладят и производство резинотехнических изделий. Панируется, что завод будет обслуживать Новополоцк, Полоцк, а также Полоцкий, Ушачский и Россонский районы.