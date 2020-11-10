10.11.2020

Согласно постановлению правительства, организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней, установленный этим документом, в ином порядке в соответствии с законодательством.





Первые большие выходные ожидают белорусов на Новый год, которые продлятся с 1 по 3 января. Поскольку, 1 января выпадает как раз на пятницу, то изменений в рабочем графике не ожидается.Из-за того, что 7 января (Рождество Христово по православному календарю) попадает на четверг, то следующая за ним пятница (8 января) станет нерабочим днём. За нее нужно будет отрабатывать в субботу (16 января).«Международный женский день» (8 марта) в 2021 году приходится на понедельник. Соответственно в Беларуси с 6 по 8 марта снова будет три дня отдыха.Майские праздники (1 и 9 мая) выпадают на субботу и на воскресенье, а православная Радуница будет 11 мая. В связи с этим большие выходные ожидаются с 8 по 11 мая. Отрабатывать внеплановый выходной (10 мая) придется в следующую субботу (15 мая).Во втором полугодии переносы рабочих дней не предусмотрены, поскольку День Независимости (3 июля) попадает на субботу, День Октябрьской революции (7 ноября) – на воскресенье, а Рождество Христово по календарю Римско-католической церкви (25 декабря) – также на субботу.