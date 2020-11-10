На АЭС в Островце уже необходима замена оборудования

10.11.2020

На первом энергоблоке Белорусской АЭС продолжается этап «Энергетический пуск», который предусматривает режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении, сообщили в Минэнерго.



В ходе проводимых испытаний, в соответствии с программой данного этапа, выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Работы по замене осуществляются согласно технологическому регламенту. В настоящее время на энергоблоке проводятся испытания и работы в соответствии с этапной программой. Все технологические системы функционируют в штатном режиме.