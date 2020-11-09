На «Гродно Азот» остановился цех «Аммиак-4»

09.11.2020

Одно из крупнейших химических предприятий Беларуси ОАО "Гродно Азот" в понедельник утром сообщило об остановке цеха "Аммиак-4", над предприятием горит факел.



"Из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе аммиак-4 со сбросом АВС (азотно-водородной смеси) на факел. В настоящее время ведутся работы по налаживанию технологического процесса и дальнейшего пуска цеха в работу. Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

