БМЗ экспортировал в ЕС более 200 тысяч тонн катанки

04.11.2020

По итогам работы за 9 месяцев 2020 года ОАО «БМЗ —управляющая компания холдинга «БМК» экспортировало в страны Европейского союза более 200 тыс тонн катанки, что составляет 122% к аналогичному периоду предыдущего года. Данная продукция занимает более четверти общего объема заводских отгрузок на рынок ЕС, сообщила пресс-служба завода



В текущем году БМЗ экспортировал катанку в 13 стран Европейского союза. Существенно возросли ее поставки в Польшу, Румынию, Италию и Нидерланды, ставшие для завода самым крупным импортером данной продукции в ЕС. В 2020-м катанка также реализовывалась в Болгарию, Испанию и Словению, куда в минувшем году аналогичных отгрузок не было.



Потребителями катанки, произведенной на БМЗ, являются европейские компании, занимающиеся производством крепежа, пружин амортизаторов для автомобильной промышленности, креплений для железной дороги и мебельных пружин. За январь-сентябрь 2020 года БМЗ произвел более 650 тысяч тонн катанки. Объем ее реализации на экспорт незначительно превышает уровень аналогичного периода предыдущего года. Всего за 9 месяцев 2020-го БМЗ экспортировал катанки почти на $120 млн в 23 страны мира.



