04.11.2020





В октябре экспорт щепы и древесных отходов через Белорусскую универсальную товарную биржу достиг $8,8 млн, что в 2 раза больше, чем в октябре 2019 года, сообщила пресс-служба БУТБ."Основным драйвером роста стали увеличившиеся на 74% поставки в Польшу, которая традиционно является крупнейшим импортером белорусской щепы. В октябре на этот рынок пришлось более половины всех экспортных сделок со щепой. В тройку ведущих покупателей также вошли Литва и Эстония с суммами сделок $3,5 млн и $0,5 млн соответственно", - проинформировали в пресс-службе.Здесь добавили, что всего за 10 месяцев 2020 года экспорт щепы через БУТБ составил $55,2 млн."Зафиксированная в октябре положительная динамика обусловлена постепенным восстановлением спроса на щепу в странах Европейского союза. Из-за аномально теплой прошлой зимы значительные объемы щепы, приобретенные иностранными компаниями в 2019 году оказались невостребованными. Поэтому лишь в сентябре 2020 года, когда была израсходована большая часть складских запасов, покупатели снова стали проявлять активность на биржевых торгах", - пояснили в пресс-службе БУТБ.По мнению биржевых аналитиков, при сохранении текущего уровня спроса можно ожидать дальнейшего увеличения объемов закупок щепы. На фоне благоприятной ценовой конъюнктуры это позволит выйти на показатель экспорта 2019 года. "При этом некоторые страны-покупатели уже превысили прошлогодний результат. В частности, по итогам января-октября сумма сделок по закупке щепы, совершенных эстонскими компаниями, составила $5,5 млн, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2019 года", - рассказали в пресс-службе биржи.