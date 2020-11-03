На БУТБ реализовано топливных гранул на USD420 тыс

03.11.2020

Почти 5 тыс. т древесных топливных гранул (пеллет) на сумму 420 тыс. USD реализовано по итогам экспортных биржевых торгов, состоявшихся 2 ноября на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ). Главной особенностью сделки, совершенной литовской компанией, стала включенная в цену лота доставка до пункта назначения в стране покупателя.



Как сообщили в пресс-службе БУТБ, пеллеты и другие виды лесопродукции ранее реализовывались преимущественно со склада грузоотправителя. Это снижало конкурентоспособность белорусских товаров, а отечественные логистические операторы недополучали прибыль. Поэтому начиная с этого года БУТБ проводит политику реализации продукции деревообработки с возможностью доставки до конечного потребителя.

