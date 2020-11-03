03.11.2020

Еще в начале сентября страны Балтии договорились, что после запуска АЭС в Островце прекратят покупки электроэнергии у Беларуси.





Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему страны, сообщил официальный телеграм-канал Минэнерго. Литва сразу заявила о прекращении поставок электроэнергии из Беларуси.— В 12.03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны, — уточнили в Минэнерго.Сдача в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирована на конец февраля 2021 года.Delfi сообщила, что после того как на Белорусской АЭС началась выработка электроэнергии, и эта электроэнергия стала поступать в общую систему, Литва прекратила закупку электроэнергии. Компания Litgrid, в рамках «антиостровецкого» закона, со вторника установила нулевую проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси. «В центре управления системами компании Litgrid 3 ноября, в 11:06 ч. были зафиксированы данные, показавшие, что БелАЭС вырабатывает электроэнергию, поэтому с 11:38 ч. была установлена нулевая проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси», — сказано в пресс-релизе компании.