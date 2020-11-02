02.11.2020

Как сообщил в понедельник литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid, он получил от белорусского энергетического концерна "Белэнерго" информацию о том, что производство электроэнергии на Островецкой АЭС может начаться с 1 по 10 ноября.





Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) утвердила методику, которая предотвратит попадание в Латвию произведенной на БелАЭС в Островце электроэнергии, сообщил агентству LETA руководитель КРОУ Роланд Ирклис.Сообщается, что 25 августа этого года на закрытой части заседания правительства был заслушан информационный отчет Министерства экономики о торговле электроэнергией с Беларусью. Согласно протоколу заседания, принимая во внимание развитие событий в Беларуси и связанные с этим риски для соблюдения международных стандартов ядерной безопасности на БелАЭС в Островце, министры постановили, что в случае запуска БелАЭС Латвия приостановит торговлю электроэнергией с Беларусью. Чтобы обеспечить это, Министерству экономики было поручено вместе с оператором системы передачи электроэнергии разработать решение для торговли электроэнергией с третьими странами.Глава КРОУ подтвердил, что на этой неделе регулятор утвердил методику, по которой произведенная в Беларуси электроэнергия не будет поступать в Латвию. Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Беларусью, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Беларуси. Этот метод уже утвержден Латвией и Эстонией, ожидается подтверждение от Литвы.