30.10.2020

На первом блоке Белорусской АЭС выполнен пробный пуск турбины.





"Турбоагрегат в соответствии с программой испытаний выведен на номинальные обороты. Все показатели, включая вибрационное состояние, в норме, что позволяет нам приступить к программе испытаний турбины на холостом ходу и генератора перед включением в сеть", - прокомментировал вице-президент АО ИК "АСЭ", директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин.





"Успешно осуществлен так называемый первый толчок турбины на мощности реактора 35%. Турбину прокрутили на холостом ходу и поэтапно увеличили количество оборотов до проектных значений - 3 тыс. оборотов в минуту", - сообщили в пресс-службе.Пуск турбины - одна из важных операций при подготовке энергоблока к началу выработки электроэнергии.