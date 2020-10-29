29.10.2020

Пошлина на прямогонный бензин установлена на уровне $23,2 за 1 т (ранее - $24,9).







На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - $12,6 за 1 т (ранее - $13,6), такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

С 1 ноября Беларусь снизит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 октября 2020 года №612.Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $42,2 за 1 т (ранее - $45,4).