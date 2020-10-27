27.10.2020

В день общенациональной забастовки, к ней присоединились и некоторые работники предприятия «Белоруснефть». Шесть сотрудников управления промыслово-геофизических работ записали видеообращение, в котором выразили протест против насилия и беззакония, которое в последнее время наблюдают в своей стране. К вечеру стало известно, что всех участников видеоролика увольняют.









— Понимаете, не все деньгами в этой жизни измеряется. Когда происходит такое, не захочешь и тех денег.





В ролике, который разошелся по Сети, — инженер-электроник Владимир Кайлев, начальники партии промысловой геофизики Сергей Поляков и Андрей Коваль, а также три машиниста — Андрей Кондратенко, Андрей Шульженок и Максим Сапончик. Все — жители Речицы.Все они много лет работают на предприятии, получают хорошую зарплату и до какого-то момента были вполне довольны своей жизнью. Но, говорят, все закончилось в августе.— Ну, а как можно спокойно жить, когда в стране творится беззаконие, когда бьют и убивают людей? Ну скажите, как можно жить и делать вид, что ничего не происходит? — эмоционально говорит Владимир Кайлев.Его коллега Сергей Поляков на предприятии занимается исследованием скважин — и у него такая же гражданская позиция.