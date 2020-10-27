27.10.2020

Как определено в литовском законе, после запуска БелАЭС Литва также прекратит предоставление резервов электроэнергии Беларуси.





Литовский оператор энергопередающей системы Litgrid сообщает о получении в понедельник информации от белорусского оператора "Белэнерго" о том, что начать выработку электроэнергии на Белорусской АЭС в Островце намечается с 1 до 10 ноября.Литовская компания отмечает, что в соответствии с законом о бойкоте электричества с БелАЭС, она с начала выработки на этой станции установит нулевую пропускную способность для импорта электроэнергии из Беларуси.О полученной информации Litgrid в понедельник информировала участников рынка через систему биржи электроэнергии Nord Pool. Литовский оператор еще раньше сообщил рынку, что после запуска БелАЭС импорт электроэнергии из Беларуси будет остановлен."(...) Получив информацию о начале выработки электроэнергии или зафиксировав в центре управления системой Litgrid данные в реальном времени, показывающие выработку на БелАЭС, мы сразу установим пропускную способность в ноль мегаватт для коммерческих потоков электричества из Беларуси", - сказал для пресс-релиза временный глава Litgrid Видмантас Грушас.