27.10.2020





На «Гродно Азоте» в семь утра 27 октября около проходной предприятия собралось примерно 60 человек. Это рабочие предприятия и гродненцы, которые приехали поддержать заводчан. Силовиков рядом с заводом пока не было замечено. Уже к 8 утра около проходной практически никого не осталось, а новостей с территории предприятия пока немного — их сообщает «Стачком Азота».Так, по их информации, в цеху «АКиКАС» первая смена смену не сдает, а третья — не принимает. В цеху «Аммиак-3» утром в 8.00 смену приняли часть сотрудников третьей смены и часть из других смен. Примерно половина третьей смены данного цеха — на больничных. В цеху «Карбамид-4» третья смена уже на работе, но на 8.30 еще нет подписей о приеме.Также, по информации «стачкома», не выходит на связь активист, член совета представителей независимого профсоюза Александр Жук. Рано утром он не пришел к ожидавшим его у автомобиля коллегам. Местонахождение мужчины пока неизвестно.Напомним, 26 октября некоторые работники смены предприятия отказывались идти на работу и оставались около проходной завода. Туда же приехали два автозака, военные машины для перевозки людей и микроавтобусы с силовиками. По словам очевидцев, были задержания. Сотрудники предприятия говорили, что цеха «Карбамид-4» и «Аммиак-3» не приняли смену.