США не признали Беларусь страной с рыночной экономикой
21.10.2020
Беларусь сохранит статус страны с нерыночной экономикой, сообщается на сайте Министерства торговли США.
«Решение министерства торговли проистекает из просьбы правительства Беларуси пересмотреть свой статус нерыночной экономики. В результате сегодняшнего решения министерство торговли продолжит рассматривать Беларусь как страну с нерыночной экономикой для целей расчета демпинговых наценок в антидемпинговых делах», — говорится в сообщении американского ведомства.
Кроме того уточняется, что правительство Беларуси обратилось с просьбой пересмотреть статус страны для упрощения импорта металлопродукции.
«Решение министерства торговли проистекает из просьбы правительства Беларуси пересмотреть свой статус нерыночной экономики. В результате сегодняшнего решения министерство торговли продолжит рассматривать Беларусь как страну с нерыночной экономикой для целей расчета демпинговых наценок в антидемпинговых делах», — говорится в сообщении американского ведомства.
Кроме того уточняется, что правительство Беларуси обратилось с просьбой пересмотреть статус страны для упрощения импорта металлопродукции.
Напомним, правительство страны еще в октябре 2019 года наняло в США юристов Crowell&Moring, которые должны были сопровождать процесс перевода республики из статуса страны с нерыночной экономикой в статус государства с рыночной экономикой. Предполагалось, что получение такого статуса упростит доступ белорусских экспортеров на рынок США, а также станет дополнительным преимуществом при вступлении республики в ВТО. В феврале 2020 года белорусские власти инициировали пересмотр статуса республики Минторгом США на фоне улучшения двусторонних отношений. Однако после президентских выборов 9 августа отношения вновь ухудшились. В начале октября Белый дом ввел персональные санкции в отношении восьми белорусских чиновников, ответственными «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека».
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