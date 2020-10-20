Назначен новый директор завода «Нафтан»

20.10.2020

Новым генеральным директором одного из двух белорусских НПЗ - ОАО "Нафтан" стал экс-замглавы концерна "Белнефтехим" Андрей Сойко. Решение о назначении принял А.Лукашенко.



В ходе назначения Лукашенко в очередной раз подтвердил отсутствие планов по приватизации белорусских НПЗ. "Вы должны знать мою принципиальную позицию: мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов. Как бы ни было, сейчас сложно на рынке", - сказал он, обращаясь к новому руководителю "Нафтана".