19.10.2020

В понедельник, 19 октября, на Светлогорском целлюзно-картонном комбинате случился пожар. Как сообщила пресс-служба МЧС, горит один из резервуаров, на месте работают подразделения спасателей. По предварительной информации, погиб один человек.





























