15.10.2020

Комплекс замедленного коксования на ОАО "Нафтан" планируется планируется ввести в строй 2021 году. Об этом шла речь во время посещения "Нафтана" премьер-министром Романом Головченко.Премьер-министр на "Нафтане" ознакомился с ходом реализации инвестпроекта "Строительство комплекса замедленного коксования", проблемными вопросами и перспективами деятельности предприятия. Подробно рассмотрен ход строительно-монтажных работ и график подготовки к вводу объекта в эксплуатацию. Даны поручения по еженедельному контролю выполнения обязательств со стороны ответственных ведомств.Как отметил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90% с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 65%, увеличить производство бензина и дизельного топлива, а также снизить производство мазута. После ввода комплекса "Нафтан" сможет полностью обеспечить потребность страны в дизельном топливе (до 3,4 млн т) и бензине (до 1 млн т)."Ход реализации проекта, который планируют завершить в 2021 году, премьер-министр взял под личный контроль", - проинформировали в пресс-службе.Роман Головченко также посетил Биомехзавод бытовых вторресурсов, где ему доложили о работе предприятия, номенклатуре производимой продукции из отходов, а также о новом проекте по сбору и переработке отходов.Еще одним пунктом программы рабочего визита премьер-министра в Витебскую область стало ознакомление с ходом реконструкции Спасо-Евфросиниевского женского монастыря."В 2020 году уже обеспечено устройство временных навесов над зонами исследовательских и производственных работ перед серверным фасадом храма, удалены временные отмостки, цементная штукатурка, выполнены археологические работы, в ходе которых были найдены остатки каменных стен северной галереи и каменных саркофагов XII века, - сообщили в пресс-службе. - Кроме того, ведутся работы по усилению поврежденных участков сводов крипты, проводится постоянный мониторинг деформаций несущих конструкций храма". Все работы ведутся в соответствии с графиком, завершить реставрацию планируют в 2025 году.