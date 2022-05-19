20.05.2022

Международные специализированные выставки "БЕЛАГРО-2022", "БЕЛФЕРМА", "БЕЛПРОДУКТ", «ПРОДМАШ. ХОЛОД. УПАК» пройдут в Минске в рамках Белорусской агропромышленной недели с 7 по 11 июня 2022 года.

Ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники можно будет на новой площадке в выставочном центре Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень».

Этот аграрный форум традиционно собирает вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленностей, но и их зарубежных коллег и партнеров.

Участие в выставках примут более 400 компаний, которые представят продукцию Беларуси, России, Германии, Китая, Польши.

Коллективные экспозиции сформировали Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, Концерн «Белгоспищепром», Белкоопсоюз, все области Республики Беларусь.

Отдельными экспозиционными блоками будут представлены предприятия областей Российской Федерации: Пензенской, Липецкой, Сахалинской, Свердловской, Кировской, Мурманской, Тульской, Оренбургской, Московской, Новосибирской; Республики Крым, Республики Адыгея, Республики Мордовия, Ямало-Ненецкий автономный округ.

На площадях выставки будет демонстрироваться 220 единиц техники, используемой во всех отраслях сельского хозяйства.

Крупные экспозиционные блоки представят ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «МАЗ-управляющая компания холдинга «Белавтомаз», ОАО «Гомсельмаш, ОАО «Амкодор», Республиканское объединение «Белагросервис», ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «Минский моторный завод», ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».

Общая площадь выставки составит 27 000 м.кв.

Всех, кто как-либо соприкасается с сельским хозяйством, интересует, что нового появляется на рынке и над чем работают инженеры-машиностроители. Какие новые технологии применяются уже сегодня, и что ждать завтра. Что сегодня еще является идеей, и что мы уже в ближайшее время увидим в новой сельхозтехнике. На все эти вопросы можно найти ответ, посетив «Белагрo».

Широко будет представлена техника для внесения удобрений и защиты растений, для уборки зерновых и заготовки кормов, машины для мелиоративных работ, возделывания и уборки картофеля, сахарной свеклы и других овощей. Сельскохозяйственная продукция, машины, оборудование будут демонстрироваться в технологической цепочке с современными энергосберегающими технологиями всех отраслей, связанными как с производством продукции, так и с ее переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией.

Удобрения и средства защиты растений предложат участники выставки АО «Щелково Агрохим» (Россия), АО «Минерально-химическая компания Еврохим» (Россия), СООО «Белросагросервис», ООО «Минералагросоюз», ООО «Передовые Агро Технологии», ООО «Умная химия», АО «Гродно Азот», ООО «НТП-Синтез», ООО «Лайф форс групп» (Россия) и другие.

Экспозиция выставки «Белферма» продемонстрирует последние достижения в области животноводства. Кормушки для животных и оборудование для их содержания, клеточное оборудование и инкубаторы, автоматизированные установки для молочно-товарных ферм. На выставке также можно будет познакомиться с автоматизированной системой управления стадом; доильными установками различных модификаций; молокоохладительными установками, как стационарными, так и передвижными для работы на пастбищах. Здесь покажут новые корма и кормовые добавки, ветпрепараты и медикаменты, новые технологии в биоэнергетике, в том числе энергетическое оборудование и его программное обеспечение.

Ежегодно большой интерес как у специалистов, так и у маленьких посетителей выставки вызывает посещение «Рыбацкой деревни», организованной ГО «Белводхоз».

В выставочном павильоне будет представлено современное оборудование и материалы для переработки сельскохозяйственной продукции. Здесь разместятся экспозиции выставок «Продмаш. Холод. Упак» - оборудование для предприятий пищевой промышленности; «Белагро» - оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции, и «Белпродукт. Пищевая индустрия» - продукты питания.

Крупнейшие белорусские производители представят широкий спектр продуктов питания: колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, птицу, молочную продукцию, консервированные продукты, бакалею, детское и диетическое питание, хлебобулочные изделия и многое другое. Предприятия пищепрома порадуют посетителей выставки дегустациями своей продукции.

Отдельную экспозицию на открытой площадке сформировали производители овощной продукции: Агрокомбинат «Ждановичи», КУП «Минская овощная фабрика», ОАО «Ляховичский консервный завод», ОАО «Тепличный комбинат «Берестье» и другие. Посетители выставки получат возможность не только ознакомиться с новыми сортами овощей, выращенными в нашей стране, но и приобрести их.

Ежегодно «Белагро» становится одной из главных площадок для деловых переговоров. Широкий круг вопросов по обеспечению конкурентоспособности сельхозпродукции, использованию земельных ресурсов с точки зрения экологической и экономической эффективности, перспективы сотрудничества Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья в сфере производства инновационных технологий в области сельского хозяйства, а также другие актуальные вопросы можно будет обсудить в ходе тематических конференций и семинаров.

Программа выставки наполнена В2В встречами, практическими демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами.

В дни выставки пройдут всенародный дегустационный Конкурс «Чемпион вкуса», Конкурс «Залаты Келiх», «Конкурс на лучшую племенную корову», Конкурс «Лучшая племенная лошадь», Конкурс «Лучший пахарь», выставка сельскохозяйственных животных, демонстрационные показы техники и другие мероприятия.

По традиции акцент будет сделан на инновациях «Белагро-2022». Наряду с традиционными экспонатами будут продемонстрированы инновационные продукты, передовые решения и технологии.

Не останется без внимания посетителей «Торговый городок», который будет представлять собой своеобразную выставку достижений пищевой промышленности и ярмарку-продажу продуктов питания. Гости торгового городка «Белагро - 2022» смогут приобрести лучшие продукты, выпускаемые отечественными предприятиями пищевой промышленности.

Красочное оформление экспозиций, презентации и дегустации продукции, «город мастеров», ярмарка-продажа и выступления творческих коллективов сделают выставку ярким, запоминающимся праздником для всех посетителей.

Международная специализированная выставка «Белагро-2022» пройдет с 7 по 11 июня в выставочном центре Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень», расположенном в 25 км от Минска и 6 км от Национального аэропорта (Смолевичский район, пр. Пекинский, 29).

КАК ДОЕХАТЬ НА ВЫСТАВКУ

Вход на выставку бесплатный.

Пригласительный билет

Регистрация на мероприятия программы

По вопросам участия в выставке можно обратиться к организаторам – ЗАО «Минскэкспо»: тел/факс +375 17 351 98 87, эл. почта: zvezdina@minskexpo.com.

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