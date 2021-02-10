Туровский молочный комбинат в 2020 году произвел на треть больше сыров
10.02.2021
ОАО "Туровский молочный комбинат" подвело итоги работы в 2020 году: выручка впервые преодолела рубеж в $100 млн, рублевая прибыль от реализации выросла более чем вдвое. Успехи объясняются приросшим на треть по сравнению с позапрошлым годом производством и расширением рынков сбыта.
В 2020 году Туровский молочный комбинат выпустил 28,6 тыс. т сыров - это на 30% больше, чем в 2019-м. "В сравнении с 2018 годом объемы и вовсе выросли вдвое", - подчеркнули на предприятии.
Более чем на треть за год повышена выручка от реализации продукции - с Br200 млн до Br271,7 млн. В долларовом выражении доходы преодолели символический 100-миллионый рубеж - почти $111 млн.
Комбинат заработал в 2,4 раза больше, чем годом ранее. "Рентабельность продаж поднялась до 17%, став одной из самых высоких в молочной отрасли. Эффективность производства также радует: с 1 т сырья в 2020 году получали Br1280 (годом ранее - Br1160), а выход продукции составил 14,1% (раньше был 13,8%), что максимально приближено к европейским показателям", - рассказали на предприятии.
Прошлый год оказался рекордным почти по всем показателям и направлениям. "Сейчас комбинат загружен практически на 100%: мы перерабатываем около 650 т молока в сутки. Помимо Беларуси, продукция поставляется во многие страны. В результате мы получили достаточную чистую прибыль даже с учетом выплаты кредитных обязательств. И при этом продолжаем инвестировать в производство, чтобы расширить мощности переработки молока и возможности производства", - отметили на Туровском молочном комбинате.
В 2020 году здесь увеличили мощности по производству сливочных сыров. Установлены линии по переработке и сгущению сыворотки. В планах на этот год - модернизация линии вытяжных сыров.
Помимо роста объемов, большую роль сыграло расширение экспорта. Сейчас на зарубежного потребителя приходится 80% продукции. Поставки в другие страны принесли компании почти $87 млн - на 20% больше, чем в 2019 году. Молочные продукты из Турова представлены в 16 странах. Из новых рынков - Монголия, Туркменистан и Ирак. Наибольшие объемы экспорта приходятся на Россию и Казахстан, среди перспективных направлений - Турция, ОАЭ и Израиль.
В 2021 году в компании ожидают рост рублевой выручки на 30%, а объемов сырного производства - на 17%. Экспорт, как ожидается, прирастет почти на 27% и тем самым приблизится к $110 млн.
На Туровском молочном комбинате работают около 500 человек. Средняя зарплата в январе достигла Br1,5 тыс.
В 2020 году Туровский молочный комбинат выпустил 28,6 тыс. т сыров - это на 30% больше, чем в 2019-м. "В сравнении с 2018 годом объемы и вовсе выросли вдвое", - подчеркнули на предприятии.
Более чем на треть за год повышена выручка от реализации продукции - с Br200 млн до Br271,7 млн. В долларовом выражении доходы преодолели символический 100-миллионый рубеж - почти $111 млн.
Комбинат заработал в 2,4 раза больше, чем годом ранее. "Рентабельность продаж поднялась до 17%, став одной из самых высоких в молочной отрасли. Эффективность производства также радует: с 1 т сырья в 2020 году получали Br1280 (годом ранее - Br1160), а выход продукции составил 14,1% (раньше был 13,8%), что максимально приближено к европейским показателям", - рассказали на предприятии.
Прошлый год оказался рекордным почти по всем показателям и направлениям. "Сейчас комбинат загружен практически на 100%: мы перерабатываем около 650 т молока в сутки. Помимо Беларуси, продукция поставляется во многие страны. В результате мы получили достаточную чистую прибыль даже с учетом выплаты кредитных обязательств. И при этом продолжаем инвестировать в производство, чтобы расширить мощности переработки молока и возможности производства", - отметили на Туровском молочном комбинате.
В 2020 году здесь увеличили мощности по производству сливочных сыров. Установлены линии по переработке и сгущению сыворотки. В планах на этот год - модернизация линии вытяжных сыров.
Помимо роста объемов, большую роль сыграло расширение экспорта. Сейчас на зарубежного потребителя приходится 80% продукции. Поставки в другие страны принесли компании почти $87 млн - на 20% больше, чем в 2019 году. Молочные продукты из Турова представлены в 16 странах. Из новых рынков - Монголия, Туркменистан и Ирак. Наибольшие объемы экспорта приходятся на Россию и Казахстан, среди перспективных направлений - Турция, ОАЭ и Израиль.
В 2021 году в компании ожидают рост рублевой выручки на 30%, а объемов сырного производства - на 17%. Экспорт, как ожидается, прирастет почти на 27% и тем самым приблизится к $110 млн.
На Туровском молочном комбинате работают около 500 человек. Средняя зарплата в январе достигла Br1,5 тыс.
Туровский молочный комбинат основан 2010 году. Производство сыров запущено через три года. Общий объем инвестиций составил 115 млн евро со сроком окупаемости в 10 лет (к 2023 году). К концу этого года объем производства сыров должен достичь 33,6 тыс. т. Собственная сырьевая база включает 9 хозяйств в Гомельской, Минской и Витебской областях. Предприятие входит в число крупнейших молочных производителей и экспортеров Беларуси.
Февраль 2021 | Декабрь 2020 | Июнь 2020 | Май 2020 | Апрель 2020 | Ноябрь 2019 | Сентябрь 2019 | Август 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | Апрель 2019 | Март 2019 | Февраль 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Февраль 2008 | Декабрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Январь 2007 | Октябрь 2006