10.02.2021

Туровский молочный комбинат основан 2010 году. Производство сыров запущено через три года. Общий объем инвестиций составил 115 млн евро со сроком окупаемости в 10 лет (к 2023 году). К концу этого года объем производства сыров должен достичь 33,6 тыс. т. Собственная сырьевая база включает 9 хозяйств в Гомельской, Минской и Витебской областях. Предприятие входит в число крупнейших молочных производителей и экспортеров Беларуси.





ОАО "Туровский молочный комбинат" подвело итоги работы в 2020 году: выручка впервые преодолела рубеж в $100 млн, рублевая прибыль от реализации выросла более чем вдвое. Успехи объясняются приросшим на треть по сравнению с позапрошлым годом производством и расширением рынков сбыта.В 2020 году Туровский молочный комбинат выпустил 28,6 тыс. т сыров - это на 30% больше, чем в 2019-м. "В сравнении с 2018 годом объемы и вовсе выросли вдвое", - подчеркнули на предприятии.Более чем на треть за год повышена выручка от реализации продукции - с Br200 млн до Br271,7 млн. В долларовом выражении доходы преодолели символический 100-миллионый рубеж - почти $111 млн.Комбинат заработал в 2,4 раза больше, чем годом ранее. "Рентабельность продаж поднялась до 17%, став одной из самых высоких в молочной отрасли. Эффективность производства также радует: с 1 т сырья в 2020 году получали Br1280 (годом ранее - Br1160), а выход продукции составил 14,1% (раньше был 13,8%), что максимально приближено к европейским показателям", - рассказали на предприятии.Прошлый год оказался рекордным почти по всем показателям и направлениям. "Сейчас комбинат загружен практически на 100%: мы перерабатываем около 650 т молока в сутки. Помимо Беларуси, продукция поставляется во многие страны. В результате мы получили достаточную чистую прибыль даже с учетом выплаты кредитных обязательств. И при этом продолжаем инвестировать в производство, чтобы расширить мощности переработки молока и возможности производства", - отметили на Туровском молочном комбинате.В 2020 году здесь увеличили мощности по производству сливочных сыров. Установлены линии по переработке и сгущению сыворотки. В планах на этот год - модернизация линии вытяжных сыров.Помимо роста объемов, большую роль сыграло расширение экспорта. Сейчас на зарубежного потребителя приходится 80% продукции. Поставки в другие страны принесли компании почти $87 млн - на 20% больше, чем в 2019 году. Молочные продукты из Турова представлены в 16 странах. Из новых рынков - Монголия, Туркменистан и Ирак. Наибольшие объемы экспорта приходятся на Россию и Казахстан, среди перспективных направлений - Турция, ОАЭ и Израиль.В 2021 году в компании ожидают рост рублевой выручки на 30%, а объемов сырного производства - на 17%. Экспорт, как ожидается, прирастет почти на 27% и тем самым приблизится к $110 млн.На Туровском молочном комбинате работают около 500 человек. Средняя зарплата в январе достигла Br1,5 тыс.