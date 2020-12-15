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Мозырский НПЗ увеличил поставки битума в Украину на 40%

16.12.2020
Мозырский НПЗ в 2020 г. увеличил отгрузки битума на украинский рынок на 40%, до 410 тыс. т. Об этом в ходе онлайн-семинара «Битум: технологии и снабжение» сообщил заместитель генерального директора завода Олег Протасов, передает enkorr.

«Рост производства стал возможным благодаря, в первую очередь, украинскому рынку, который уже потребил 410 тыс. т. Поэтому он для нас безусловно является ключевым экспортным направлением», – заявил топ-менеджер.

Таким образом, в 2020 г. Мозырский НПЗ сохранил статус крупнейшего поставщика битума на украинский рынок. По данным «Консалтинговой группы «А-95», завод занял долю украинского рынка в 36%.

По словам Протасова, в 2020 г. завод произведет рекордные 582 тыс. т дорожных битумов, что на 12% больше, чем годом ранее. Если в прошлом году в Украину пришло 56% от общего объема произведенного битума, то в текущем этот показатель превысил 70%.

Он отметил, что годовой объем производства в этом году превысил проектную мощность завода, но несмотря на это у компании есть потенциал к увеличению производства еще на 20-30 тыс. т. ежемесячно в битумный сезон.

«У нас проектная мощность 500 тыс. т, подтверждённая – 580 тыс. т. Но дело в том, что выработка битума идет неравномерно по месяцам, и пик ее приходится на август-сентябрь. Поэтому если производить по 100 тыс. т летом, то преодолеть цифру в 600 тыс. т в год нам не составит труда», – отметил он.

Кроме этого, Протасов сообщил, что за последние годы существенно изменилось соотношение доставок битума по железной дороге и автотранспортом в пользу последнего. При этом рекорд суточной отгрузки составил 3 200 т.

«Если в 2015 г. доля железнодорожных отгрузок составляла 40%, то в 2020 г. она уменьшилась до 10%», – отметил он.

В том числе в связи с этим на заводе был введен круглосуточный режим отгрузки и электронная очередь, которая позволяет минимизировать простои.

Как сообщал enkorr, в январе-ноябре 2020 года поставки дорожного битума на украинский рынок составили 1,116 млн т, что является абсолютным рекордом в истории независимой Украины.


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