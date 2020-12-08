08.12.2020

АРС-225 предназначен для выполнения технологических операций при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4 км, освоения, ремонтных работ, спуска и подъема насосно-компрессорных и бурильных труб, установки эксплуатационного оборудования на устье и ликвидации технологических происшествий.

Гомельское ОАО "Сейсмотехника" совместно с итальянской компанией Drillmec поставило на промышленный поток выпуск мобильного бурового агрегата грузоподъемностью 225 т (АРС-225), сообщили в пресс-службе "Белоруснефть".Гомельские машиностроители расширили модельный ряд тяжелых мобильных буровых агрегатов. Выпуск буровой грузоподъемностью 225 т впервые налажен среди производителей бурового оборудования на постсоветском пространстве.Среди основных особенностей АРС-225 - высокое расположение рабочей площадки, усиленная мачта высотой 42 м. Буровая установка оснащена верхним силовым приводом Drillmec HTD-250CR-LT. Шестиосное шасси также спроектировало и изготовило ОАО "Сейсмотехника".Один из комплексов уже передан "Белоруснефти" в управление по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин. Установку планируют использовать бригады по бурению боковых стволов. Технические возможности нового агрегата позволяют применять его и на газовых скважинах в районе Нового Уренгоя.На предприятии завершают выпуск партии АРС-225 по договору с компанией "Роснефть". Для экспортного варианта гомельские машиностроители учли особые требования российского заказчика: перевели установку с дизеля на электротягу, снизили высоту мачты. Всего россиянам планируют поставить пять мобильных буровых установок тяжелого класса.