25.06.2020

В структуре экспорта преобладает сухое молоко, сухие продукты детского питания, а также сливки пастеризованные, сливочное масло, жидкое и пастообразное детское питание, цельномолочная и десертная молочная продукция. В I квартале продукция поставлялась в 15 стран мира, в том числе в Казахстан, Монголию, Пакистан, Китай, Узбекистан, Армению, Украину, Молдову, Азербайджан, Саудовская Аравию и Венесуэлу. Основным рынком сбыта остается Россия, доля экспорта в эту страну по отношению к аналогичному периоду 2019-го также возросла и превысила 73%. Впервые начались поставки продукции в Малайзию. В ближайшие несколько месяцев ожидается завершение необходимой для экспорта детского питания регистрации предприятия в Сирии и Гане. Готовится выход с детским питанием в Афганистан. Также ведутся работы по поставке продукции в Иорданию.





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"Беллакт" всегда уделял внимание усовершенствованию и модернизации всех аспектов производства. Только за первые пять месяцев этого года на эти цели направлено более Br2 млн - на 9% больше, чем за аналогичный период 2019-го", - отметили на предприятии.Среди наиболее значимых проектов на ближайшую перспективу: модернизация отделения выработки творога с заменой существующего оборудования на новое, установка дополнительной линии по производству глазированной продукции, а также модернизация маслоучастка."В январе - мае компания увеличила выручку от всех видов деятельности на 3,3%. Из общей суммы около 40% составили экспортные поставки продукции. Также значительно - на 14,4% - были увеличены объемы выпуска цельномолочной продукции", - рассказал генеральный директор Александр Яроцкий.