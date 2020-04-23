23.04.2020





С начала 2020 года в Пакистан отгружено более 250 единиц тракторной техники. Даже несмотря на кризис во многих азиатских странах и введенные в связи со сложной эпидемиологической ситуацией ограничительные меры, поставки сохраняются на запланированном уровне.





Пакистан - давний и стратегически важный экспортный регион для МТЗ. Тракторы BELARUS занимают одну из лидирующих позиций белорусского экспорта в данное государство Южной Азии.

Традиционно Минский тракторный завод экспортирует в Пакистан модели тракторов BELARUS-510 и BELARUS-512 мощностью 57 л.с. Поставки нашей техники в эту страну осуществляются уже более шестидесяти лет (с 1955 года) и достигли более 120 тысяч машин.





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Очередная партия техники Минского тракторного завода отгружается в Пакистан.