27.11.2019

"План на 2020 год - почти 400 вагонов. Это дополнительные 30% мощности", - отметил Филипп Бруннер.





ЗАО "Штадлер Минск" планирует в 2020 году выпустить около 400 вагонов, сообщил журналистам директор компании Филипп Бруннер.В текущем году на заводе в Фаниполе произведут 280 вагонов - как готовые пассажирские составы, так и машинокомплекты. Это одноэтажные, двухэтажные поезда, вагоны трамваев и метро. Продукция поставляется в Венгрию, Норвегию, Германию, Люксембург, Испанию, страны Южной Америки и др. В следующем году первые собранные в Беларуси преобразователи для трамваев планируется направить в Швейцарию.Основными заказчиками в Беларуси выступают БЖД и Минский метрополитен. Также предприятие рассчитывает принять участие в тендере "Минсктранса" на поставку техники.