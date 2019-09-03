«Белнефтехим» участвует в нефтегазохимической выставке в Казани
03.09.2019
Организации "Белнефтехима" представлены на международной специализированной выставке "Нефть, газ. Нефтехимия", которая открылась 2 сентября в Казани во время Татарстанского нефтегазохимического форума, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.
На открытии форума глава белорусской делегации посол Беларуси в России Владимир Семашко отметил, что у Беларуси и Татарстана много перспективных направлений сотрудничества. Деловые контакты с предприятиями Татарстана развиваются успешно. Кроме того, готовится визит президента Татарстана Рустама Минниханова в Минск 26-27 сентября.
Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков показал Рустаму Минниханову объединенный стенд, где представлены крупнейшие организации белорусской нефтехимии. У посетителей выставки вызвали интерес продукция и услуги ОАО "Нафтан", ОАО "Белшина", РУП "ПО "Белоруснефть", ОАО "Могилевхимволокно", ОАО "Мозырский НПЗ", филиала "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот".
Андрей Бунаков также принял участие в пленарном заседании международной научно-практической конференции "Углеводородный и минерально-сырьевой потенциал кристаллического фундамента", круглых столах, где говорилось о расширении использования нефтехимической продукции.
В Казани 3 сентября пройдет заседание рабочей группы по сотрудничеству Татарстана и Беларуси. Будут обсуждаться вопросы углубления межрегионального взаимодействия.
Запланированы также встречи делегации концерна с руководством ПАО "Нижнекамскнефтехим" и ПАО "Татнефть", переговоры о расширении двустороннего сотрудничества.
На открытии форума глава белорусской делегации посол Беларуси в России Владимир Семашко отметил, что у Беларуси и Татарстана много перспективных направлений сотрудничества. Деловые контакты с предприятиями Татарстана развиваются успешно. Кроме того, готовится визит президента Татарстана Рустама Минниханова в Минск 26-27 сентября.
Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков показал Рустаму Минниханову объединенный стенд, где представлены крупнейшие организации белорусской нефтехимии. У посетителей выставки вызвали интерес продукция и услуги ОАО "Нафтан", ОАО "Белшина", РУП "ПО "Белоруснефть", ОАО "Могилевхимволокно", ОАО "Мозырский НПЗ", филиала "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот".
Андрей Бунаков также принял участие в пленарном заседании международной научно-практической конференции "Углеводородный и минерально-сырьевой потенциал кристаллического фундамента", круглых столах, где говорилось о расширении использования нефтехимической продукции.
В Казани 3 сентября пройдет заседание рабочей группы по сотрудничеству Татарстана и Беларуси. Будут обсуждаться вопросы углубления межрегионального взаимодействия.
Запланированы также встречи делегации концерна с руководством ПАО "Нижнекамскнефтехим" и ПАО "Татнефть", переговоры о расширении двустороннего сотрудничества.
Концерн "Белнефтехим" по поручению правительства отвечает за развитие сотрудничества с Татарстаном - одним из крупнейших и наиболее промышленно развитых регионов РФ. В первом полугодии товарооборот Беларуси и Татарстана составил более $529 млн, из них $246,5 млн приходятся на торговлю с татарстанскими партнерами организаций "Белнефтехима".
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