03.09.2019

Концерн "Белнефтехим" по поручению правительства отвечает за развитие сотрудничества с Татарстаном - одним из крупнейших и наиболее промышленно развитых регионов РФ. В первом полугодии товарооборот Беларуси и Татарстана составил более $529 млн, из них $246,5 млн приходятся на торговлю с татарстанскими партнерами организаций "Белнефтехима".





Организации "Белнефтехима" представлены на международной специализированной выставке "Нефть, газ. Нефтехимия", которая открылась 2 сентября в Казани во время Татарстанского нефтегазохимического форума, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.На открытии форума глава белорусской делегации посол Беларуси в России Владимир Семашко отметил, что у Беларуси и Татарстана много перспективных направлений сотрудничества. Деловые контакты с предприятиями Татарстана развиваются успешно. Кроме того, готовится визит президента Татарстана Рустама Минниханова в Минск 26-27 сентября.Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков показал Рустаму Минниханову объединенный стенд, где представлены крупнейшие организации белорусской нефтехимии. У посетителей выставки вызвали интерес продукция и услуги ОАО "Нафтан", ОАО "Белшина", РУП "ПО "Белоруснефть", ОАО "Могилевхимволокно", ОАО "Мозырский НПЗ", филиала "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот".Андрей Бунаков также принял участие в пленарном заседании международной научно-практической конференции "Углеводородный и минерально-сырьевой потенциал кристаллического фундамента", круглых столах, где говорилось о расширении использования нефтехимической продукции.В Казани 3 сентября пройдет заседание рабочей группы по сотрудничеству Татарстана и Беларуси. Будут обсуждаться вопросы углубления межрегионального взаимодействия.Запланированы также встречи делегации концерна с руководством ПАО "Нижнекамскнефтехим" и ПАО "Татнефть", переговоры о расширении двустороннего сотрудничества.