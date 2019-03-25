25.03.2019

Глубокский молочно-консервный комбинат работает с 1972 г, в 1998 г преобразован в акционерное общество. Предприятие выпускает молочные сгущенные консервы, сухие молочные продукты, казеин, сливочное масло, цельномолочную продукцию, сыры. Ассортимент насчитывает около 80 видов продукции.





ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат» (МКК, Витебская область) проведет конкурс среди поставщиков линии по подготовке творожной и казеиновой сыворотки мощностью 100 т в сутки, стоимостью 1,2 млн евро без НДС.В том числе мощность линии по подготовке творожной линии составляет 50 т в сутки, казеиновой сыворотки – также 50 т в сутки.К участию в конкурсе приглашаются резиденты и нерезиденты Беларуси. Документы на участие в конкурсе принимаются до 14.00 1 апреля 2019 г. Срок поставки оборудования – с 1 мая по 30 сентября 2019 г.Оборудование закупается для обеспечения полной загрузки мощностей по выпуску концентрированной сыворотки. В настоящее время оборудование (сушка и электролиз) проектной мощностью 200 т в сутки загружено на 50%. На предприятии нет линии по подготовке сыворотки, подготовленное сырье поставляют молочные предприятия Витебской области.Как сообщалось, в 2018 г Глубокский МКК завершил проект по организации производства сухой деминерализованной сыворотки, сухого быстрорастворимого лецитинизированного и витаминизированного молока. На предприятии были установлены линии по производству сухой деминерализованной сыворотки словацкой компании Vzduchotorg, spol.s.r.o. и линия испанской компании Fibosa по выпуску сухого быстрорастворимого лецитинизированного и витаминизированного молока. Суммарная стоимость оборудования – около 12 млн евро. Мощность цеха по переработке составляет 300 т сырого молока и 200 т концентрированной сыворотки в сутки.