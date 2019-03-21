21.03.2019

Свою продукцию представят известные белорусские компании «Оливер», «Объединенная сварочная компания», «Вектор», «Ривал-Сварка» и многие другие. Среди иностранных участников: представительство АОУТ «Polysoude» (Франция), «Messer Eutectic Castolin» (Польша), «Superon Schweisstechnik India» (Индия), «A.V. Saldature» (Италия) и другие.





Официальное открытие выставок состоится 26 марта 2019 г. в 12.00.





Ежегодный промышленно-технологический форум пройдет с 26 по 29 марта 2019 года в Футбольном манеже Минска в составе широко известных международных выставок «МЕТАЛЛООБРАБОТКА», «СВАРКА И РЕЗКА», «ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ», «ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ. ПОКРЫТИЯ».Тематика выставок охватывает широкий спектр промышленных технологий в сфере металлообработки, сварки и резки, машиностроения, порошковой металлургии, литейного производства, конструкционных материалов, ресурсосбережения.Свои новинки представят более 200 компаний из 19 стран: Беларуси, России, Венгрии, Израиля, Испании, Италии, Индии, Канады, Китая, Германии, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии, Японии.В 2019 году на выставке «Металлообработка» расширят свои стенды флагманы отечественного станкостроения, новые разработки продемонстрируют ведущие предприятия Министерства промышленности Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси. Большой интерес к выставке традиционно проявили производители из Германии и Китая.На экспозиции будет представлено разнообразное станочное оборудование всех ценовых диапазонов. Среди наиболее известных брендов: Amada, DMG, HaasAutomation, Hermle, Klingelnberg, Knuth, Mazak, Meba, Mitsubishi Electric, Okuma, Spinner, Trumpf, Victor. Посетители смогут увидеть металлорежущий и абразивный инструмент производства BahcoTools, Mitsubishi Materials, SecoTools; а также системы ЧПУ Siemens, компрессоры Atlas Copco и многое другое.Многие компании — участники нынешней выставки, готовят премьерные показы специально разработанных технических решений и проектов.Компания «Станэксим» покажет новый резьбошлифовальный станок, который работает под управлением системы ЧПУ.С популярными системами ЧПУ 0i-MF и 32i-B в новой оболочке iHMI производства FANUC можно будет ознакомиться на стенде постоянного участника выставки компании «Эксайдер». Впервые будут продемонстрированы продукты компании MARPOSS: стенд с датчиками обмера детали и инструмента Mida для фрезерных станков, стенд с датчиками обмера детали и инструмента Mida для токарных станков, а также решения для шлифовальных станков.Внимание представителей учебных заведений привлечет роботизированная учебная ячейка. Это уникальное модульное решение для изучения автоматизации на практике. Ячейка состоит из 6-осевого робота и предназначена для обучения основам робототехники, безопасному управлению и программированию промышленных роботов.Участники 19-й международной выставки «Сварка и резка» представят оборудование и технологии для сварки разнообразных материалов, их резки, наплавки, пайки и термической обработки; непосредственно материалы; оборудование для сварки оптических волокон, сварки под водой и в космосе и т.д.В этом году выставка соберет ведущих отечественных и зарубежных «игроков» сварочного оборудования и материалов из 11 стран: Беларуси, России, Украины, Франции, Венгрии, Индии, Италии, Латвии, Чехии, Германии, Польши.Новинкой на стенде участника ЗАО «Объединенная сварочная компания» станет сварочная тележка Flextrack 45 PRO от компании Fronius. Эта компактная и легкая в обращении автоматизированная сварочная тележка подходит для использования даже в суровых условиях окружающей среды. Применяется для прямолинейной и орбитальной сварки. Полностью управляется с пульта дистанционного управления. Для демонстрации работы этого нового оборудования на выставке компания подготовила два стенда, на одном из которых продемонстрируют орбитальную сварку на трубе диаметром 500, а на втором покажут технологию выполнения вертикальных швов большой протяженности.На стенде ООО «Оливер» можно будет найти сварочное оборудование для всех видов сварочных работ, материалы, аксессуары и принадлежности.В перечне продукции, представляемом компанией ООО «Ривал Сварка» - установки для газо-плазменной резки портального типа, газовая резка, пневматический, электрический шлифовальный инструмент и абразивы, установки воздушно-плазменной резки, конденсаторная cвapка мeтизoв и пpoчeгo кpeпeжa и многое другое.Одновременно с выставкой «Сварка и резка» пройдет 16-я международная специализированная выставка «Порошковая металлургия». Новейшие разработки белорусских ученых будут продемонстрированы на объединенном стенде Национальной академии наук Беларуси.Тематическим продолжением выставок станет специализированный салон «Защита от коррозии. Покрытия», который сконцентрировал в одном месте материалы, технологии и оборудование для комплексного решения проблемы защиты от коррозии, повышения надежности и срока службы механизмов и сооружений.Выставки предусматривают масштабную деловую программу. Специалисты смогут воспользоваться уникальной возможностью повышения профессионального уровня, посетив профильные конференции и семинары, организуемые представителями белорусских и зарубежных компаний.28 марта состоится Международная научно-практическая конференция «Перспективные направления развития технологии машиностроения и металлообработки», организаторами которой выступают Министерство образования Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Белорусский национальный технический университет.27 марта специалистов соберет 11-й Международный симпозиум «Эффективная сварка и родственные технологии», организованный ГНПО Порошковой металлургии НАН Беларуси.Международные специализированные выставки «МЕТАЛЛООБРАБОТКА», «СВАРКА И РЕЗКА», «ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ», «ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ. ПОКРЫТИЯ» пройдут с 26 по 29 марта по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 20/2, Футбольный манеж.Время работы выставок:26 марта – с 11.00. до 18.00.27 и 28 марта – с 10.00. до 18.00.29 марта – с 10.00. до 14.00.Стоимость входного билета: 5 рублейПолучить бесплатный пригласительный билет можно пройдя онлайн регистрацию сайте http://metalworking.minskexpo.com/ticket