20.03.2019





Государственные лесохозяйственные учреждения «Кличевский лесхоз» (Могилевская область), «Новогрудский лесхоз» (Гродненская область) и «Борисовский лесхоз» (Минская область) закупят оборудование по выпуску топливных гранул (пеллет). Информация о конкурсах размещена на icetrade.by.Новогрудский лесхоз объявил конкурс по выбору исполнителя работ «под ключ» по строительству цеха по производству пеллет общей ориентировочной стоимостью более 14,964 млн бел руб (7,079 млн долл по курсу Национального банка Беларуси). В стоимость закупки входят проектные и строительные работы, стоимость оборудования, включая поставку, монтаж, пуско-наладочные работы. Лесхоз намерен закупить оборудование мощностью не менее 4 т/ч готовой продукции.Документы участников конкурса принимаются до 29 марта 2019 г, срок поставки - с 8 апреля по 27 декабря 2019 г.Борисовский лесхоз объявил конкурс по выбору поставщика производственной линии по изготовлению пеллет из древесных хвойных отходов с гарантированным объемом выпуска не менее 4 т/ч готовой продукции, включая поставку, монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала. Ориентировочная стоимость линии - 7 млн бел руб (3,3 млн долл, 1 долл - 2,1138 бел руб).Документы участников конкурса принимаются до 26 марта 2019 г, срок поставки – с 5 апреля по 30 декабря 2019 г.Кличевский лесхоз намерен закупить оборудование по выпуску пеллет ориентировочной стоимостью более 3,613 млн бел руб (1,709 млн долл), производительной мощностью до 3 т/ч готовой продукции. В лесхозе пояснили, что на данный момент готова предпроектная документация, в ближайшее время будут объявлены конкурсы на выполнение проектной документации и по выбору генподрядной строительной организации.Документы участников конкурса принимаются до 4 апреля 2019 г, срок поставки – с 15 апреля по 31 декабря 2019 г.Как сообщалось, в 2019 г Министерство лесного хозяйства Беларуси планирует направить на создание в Беларуси пеллетных производств не менее 12 млн евро. Они будут построены на базе Пружанского (Брестская область), Поставского (Витебская область), Мозырского опытного (Гомельская область), Новогрудского (Гродненская область), Борисовского опытного (Минская область) и Кличевского лесхозов (Могилевская область).Годовая мощность каждого из производств составит до 30 тыс т пеллет. На производствах будут перерабатываться опилки, горбыль, обрезки, низкокачественная древесина. По планам, первую продукцию предприятия должны дать в первом квартале 2020 г.