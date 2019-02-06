«Амкодор» в 2019 г запланировал поставить в Египет более 30 единиц техники на сумму более 2,5 млн долларов
06.02.2019
Компанию "Амкодор" посетил президент египетской компании A&M Investments & Constructions SA President Khaled Mohamed Mohamed. Гость ознакомился с постоянно действующей выставкой машин "Амкодор", затем состоялись переговоры с руководством холдинга, на которых обсуждались вопросы инвестиционного сотрудничества.
Рынок Египта для холдинга представляет интерес в силу своей большой емкости, к тому же он позволяет популяризировать технику "Амкодор" в регионе Северной Африки.
Сегодня уже организовано сборочное производство техники "Амкодор" на базе Национальной организации военной промышленности Египта в г. Аль-Заабль. Там собраны электропогрузчики вилочные "Амкодор Е16" и "Амкодор Е25", погрузчики универсальные с бортовым поворотом "Амкодор 211Е" и погрузчик универсальный "Амкодор 352С".
На рынок Египта холдинг "Амкодор" вошел в конце 2017 года. На сегодняшний день в эту африканскую страну уже отгружено 14 единиц техники на общую сумму порядка 750 тыс. долларов США.
В 2019 году запланирована поставка более 30 единиц техники на сумму более 2,5 млн долларов.
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